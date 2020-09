Ratti: "Continuerò il mio percorso insieme ai miei sostenitori"

La Spezia - "Mi sono presa un giorno di pausa per metabolizzare il risultato raggiunto. Un risultato sul quale ho dovuto inevitabilmente riflettere, per il presente ma soprattutto per il futuro.

Quando mi è stata proposta la candidatura, a fine luglio, ho avuto dei dubbi, onestamente non sapevo se avevo voglia di metterci il mio impegno ed accettare una sfida così importante. Mi sono chiesta chi me lo facesse fare: ho una vita che funziona, un lavoro, una famiglia, gli amici... perché avrei dovuto sottrarre tempo ed energie a tutto questo? Poi, sappiamo com’è andata, mi sono buttata e ho affrontato questa avventura con l'entusiasmo e la passione che le persone a me vicine e nel frattempo incontrate mi hanno trasmesso". Lo afferma Barbara Ratti, candidata alle ultime elezioni regionali per Fratelli d'Italia, giunta seconda nella lista spezzina alle spalle di Sauro Manucci, eletto in consiglio con soli 133 voti in più.



"Ho stretto tante mani, ho conosciuto tanta gente, mi sono appassionata a tante storie di vita. E così 1.046 “mani” mi hanno ripagata, scrivendo il mio cognome su quella scheda, nel segreto e nell'intimità dell'urna. Straordinarie! Quelle persone - prosegue Ratti - vengono tutte dalla società civile, proprio come me, e sono persone che hanno delle idee, dei progetti e che, come me, pensano che il singolo possa vincere solo se supportato da una grande squadra! Ecco, oggi le voglio ringraziare tutte, voglio fargli sapere, attraverso queste mie poche righe che il mio impegno non terminerà qui, che le mani che ho stretto le vorrò stringere ancora, che la forza per andare avanti me l'hanno data loro, e me l'hanno riservata in particolare i miei familiari e miei amici veri, gli unici ed inimitabili sostenitori di tutto questo intenso mese di lavoro. La mia rete di sostenitori, che è andata ad incrementarsi nel corso della campagna elettorale, è stata la mia unica e straordinaria base di partenza e ora siamo diventati tantissimi, perciò continueremo insieme questo percorso, perché abbiamo dimostrato che con la condivisione si possono ottenere risultati impensabili, qual è stato quello ottenuto!".