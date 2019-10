Raffaelli sulla ZTL: "Estendere il permesso a tutti i pass D"

La Spezia - “Il regime di ZTL munito di telecamere è appena partito, ma penso ci siano gli spazi per alcuni accorgimenti. La prima richiesta, quella dell’estensione dell’accesso a tutti i possessori di pass categoria D e non solo ad alcuni di essi, per evitare discriminazioni e trattamenti diversi, nonostante la zona D riguardi tutti residenti del centro città". Lo scrive Marco Raffaelli del Pd dai banchi dell'opposizione. "La seconda, quella della sospensione del limite e dello spegnimento delle telecamere durante le sere degli spettacoli del Teatro Civico, è una richiesta che ritengo di buon senso. Alcuni abbonati al teatro mi hanno già fatto presente di aver messo in discussione la loro frequentazione per la difficoltà a trovare parcheggio, vista l’impossibilità di continuare a utilizzare Via Diaz e Viale Mazzini per una sosta che era eccezionalmente tollerata.”