Raffaelli sul nuovo ospedale: "Nella mozione della maggioranza ci sono omissioni"

La Spezia - Da alcuni giorni Marco Raffaelli è stato eletto capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, con il voto unanime dei colleghi Luca Erba e Dina Nobili.

"Abbiamo davanti sfide importanti, possibilità che si sono riaperte. Sono sicuro che le vinceremo e le coglieremo se sapremo lavorare compatti. Se saremo in grado di dare spazio alle energie di cui disponiamo, tornando ad un’elaborazione dei temi anche interna al partito", ha scritto sul suo profilo Facebook poche ore dopo l'incontro.



Come si è svolta la riunione? Come avete trovato la quadra?

"La discussione si è svolta in un clima sereno, non ci siamo incentrati sulla nomina, ma sulla volontà di lasciarsi alle spalle le divisioni degli ultimi anni che si sono riflesse nel gruppo e di concludere il mandato con condivisione e spirito combattente. Riflettendo sulle considerevoli possibilità che si sono aperte a livello nazionale e regionale per la ripresa del centrosinistra, dobbiamo iniziare questa nuova fase con spirito costruttivo".



Come sono i rapporti con gli altri gruppi di minoranza?

"I rapporti con il resto della minoranza sono ottimi. L'interlocuzione è costante con la maggior parte degli altri gruppi. Dobbiamo tornare ad avere un ruolo trainante e riprendere una elaborazione interna al partito, che ha un patrimonio grandissimo in termini di conoscenza ed esperienza, e nella società".



Qual è il primo tema che affronterà da capogruppo?

"Abbiamo per prima cosa il consiglio straordinario sull'ospedale di lunedì sera (domani, Ndr). Abbiamo presentato una mozione come Pd per ripercorrere le tappe e ricostruire gli step in un'ottica di verità, cosa che non è presente nella mozione della maggioranza, in cui ci sono omissioni. E noi non parliamo di ipotesi B: la bocciatura di Ire cozza con le approvazioni alla variante ricevute da Comune e Provincia, e quindi chiediamo si faccia di tutto per evitare l'ipotesi sciagurata della rescissione dell'appalto, così che si possano riprendere i lavori, che è anche quello che pubblicamente ha dichiarato la ditta".



Avete affrontato di recente anche un altro grande tema come quello di Enel...

"Non venendo meno alla nostre posizioni abbiamo votato la delibera della maggioranza presentando in allegato un nostro ordine del giorno in cui invitiamo la Regione a evitare la costruzione delle nuova centrale a gas anche rendendo noti gli esiti dell'indagine epidemiologica di Asl che al momento è tenuta nel cassetto. E' necessario che la Regione neghi il suo parere positivo, un'azione forte, anche perché nel frattempo Enel ha incontrato le aziende per presentare il suo progetto".



Quale altro grande argomento vi sta a cuore in questo momento?

"Abbiamo un importante progetto, quello del waterfront, che è ancora solamente sulla carta. Abbiamo appreso dall'assessore Sorrentino che è nella testa dell'amministrazione più che dei privati che sono coinvolti per la stazione marittima. A che punto siamo? Siamo nel campo delle idee, ma a livello di concretezza non c'è nulla... E che fine hanno fatto le partite dell'elettrificazione delle banchine e del Gnl? Rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini devono essere al primo posto".



Da alcune settimane il Pd è commissariato. Come vive questa situazione all'interno del partito?

"Quando è stata comunicata questa decisione sono rimasto perplesso. Nel momento in cui Renzi e una parte importante del partito sono usciti mi sarei aspettato un rilancio più forte sotto il profilo dell'azione politica ma anche della presenza del Pd. Commissariare una federazione solo perché se n'è andata la segretaria provinciale è stato forse come ammettere che c'è una debolezza strutturale. Non è assolutamente così: il Pd è ripartito, come si è visto nei giorni scorsi, trattando diverse tematiche. Bene ha fatto il commissario a dire che il suo lavoro è legato a una scadenza prestabilita, che non andrà oltre gennaio. Con compiti ben precisi e criteri condivisi le mie perplessità vengono meno e daremo il nostro contributo, anche come gruppo consiliare".