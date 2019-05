Raffaelli: "Topi nel borgo di Pitelli, gli abitanti vogliono risposte"

La Spezia - "Alcuni residenti del borgo di Pitelli mi hanno fatto presente che, negli ultimi tempi, sono stati numerosi gli avvistamenti di topi. In particolare nella zona di Via Biancamano, quella più frequentata dai cittadini, essendo lì presenti numerose attività commerciali. I roditori sono stati visti più volte uscire dalle buche esistenti sul marciapiede della via, sia nelle ore diurne che notturne". Marco Raffaelli, consigliere comunale del Pd, porterà la vicenda all'attenzione del consiglio comunale, chiedendo all'amministrazione un intervento celere: "Durante le prime, una volta sbucati fuori, ed incuranti della presenza delle persone, hanno tentano addirittura di addentrarsi all’interno dei locali degli esercizi aperti al pubblico in quei momenti. A quando risale l’ultima derattizzazione effettuata nella zona,? E intenzione procedere ad un nuovo intervento di bonifica e di copertura delle buche sul marciapiede, per porre fine al nuovo proliferare di roditori e rassicurare così sia i residenti del borgo, che i proprietari degli esercizi commerciali".