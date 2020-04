Raffaelli: "Tamponi persi, nessuna risposta da Toti, Troiano e Peracchini"

La Spezia - "Stiamo assistendo alle notizie gravissime della perdita dei tamponi. L’altro ieri Alisa ed Asl5 ammettevano di averne smarriti 15, ma venivano subito smentiti dall’intera comunità, tra medici ed operatori sanitari che dicevano di aspettarne invano da settimane decide e decine. Oggi sappiamo che la cifra ufficiale si alza addirittura ad 85". Così Marco Raffaelli, consigliere comunale del Partito Democratico, chiede risposte: "Ma il direttore generale, che in questo momento è il commissario straordinario, ossia la dottoressa Troiano, che dovrebbe verificare ed intervenire, cosa diavolo sta facendo, è scappata in Lombardia? E Toti visto che appare in tv e sulla stampa tutti i giorni, per elencare i numeri di contagi, decessi e guariti, e dice che ce la stiamo facendo, apra la bocca per dire una volta per tutte cosa sta realmente succedendo nella macchina organizzativa e cosa pretende dal carrozzone che ha messo in piedi, per

poter risolvere questo problema". Raffaelli chiede anche a Peracchini: "Cos’ha da dire sulla tutela anche dei suoi concittadini, i quali esami vengono persi, e rimangono cosi nell’incertezza e nella paura se essere positivi o no al virus. Ma stiamo scherzando? C’è da pretendere trasparenza e tutela delle persone. E se questo non viene garantito svegliatevi a prendere provvedimenti".