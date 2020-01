Raffaelli (Pd): "Investimento Via Sarzana? Presentate richieste, servono interventi"

La Spezia - "Ho appreso pochi minuti fa dell’incidente in Via Sarzana, nel quartiere di Melara - Limone, nel quale un pedone, mentre attraversava sulle strisce, è stato investito da una macchina. Dai commenti di alcuni residenti, che si leggono sui social network, si apprende che si tratta dell’ennesimo episodio in cui vengono coinvolte persone a passeggio nella zona". Così Marco Raffaelli, consigliere comunale Pd che aggiunge: "La situazione mi è stata rappresentata qualche settimana da molti cittadini, e difatti ho presentato immediatamente alcune interpellanze, che hanno ad oggetto l’implementazione dell’illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione completa dei vecchi punti luce con la nuova tecnologia led. Intervento peraltro finanziato dalla Convenzione tra Enel e Comune della Spezia dell’anno 2015. Mi chiedo per quale motivo non sia ancora stato realizzato l’intervento per cui sono stati stanziati più di 300 mila euro, e le persone sono costrette a vivere ancora in un quartiere poco illuminato".



"Ho chiesto inoltre - continua Raffaelli -, proprio nella zona dell’incidente odierno, di ricavare dalle aree verdi presenti ed inutilizzate, uno spazio da destinare a piazzola con parcheggio, in modo da evitare che le macchine vengano parcheggiate selvaggiamente. Infine, ma non meno importante, stimolo l’amministrazione a realizzare, nei tratti di Via Sarzana in cui non vi è, marciapiedi per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni in modo costante;visto che oggi sono costretti a percorrere in alcuni punti i margini della carreggiata, condividendo lo stesso spazio con le automobili, senza alcuna protezione. Sono interventi importanti, che la popolazione sta chiedendo ed attendendo da molti mesi, su cui, per alcuni, l’amministrazione precedente ha anche stanziato risorse. Sarebbe l’ora di completare il tutto e dare una risposta definitiva alle richieste, per evitare che episodi come quello di oggi, non si ripetano più".



(foto di repertorio)