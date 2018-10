Raffaelli (Pd): "Il parco giochi del Favaro è chiuso ormai da un mese"

in Via Tanca

La Spezia - "Il parco giochi per bambini di Via Tanca, nei pressi del campetto del Quartiere Favaro, é sempre stato frequentato da numerosi ragazze e ragazzi, e famiglie che vi si recano quotidianamente. Da più di un mese è interessato da divieto di accesso per lavori in corso. Le transenne e le reti però sono state violate dai bambini che, inconsapevoli del pericolo, continuano ad utilizzare la struttura". Di Marco Raffaelli, consigliere comunale Pd, la sollecitazione scritta alla giunta "per conoscere i motivi della sua chiusura e per sapere quando i lavori verranno ultimati, consentendo nuovamente la riapertura pubblica del parco giochi".