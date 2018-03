Raffaelli (Pd): "Continui aumenti per la città, ora nuovo salasso per i commercianti"

La Spezia - "Caso strano dopo appena quattro giorni dalle elezioni politiche Peracchini e la destra fanno arrivare a casa dei commercianti un aumento del 36% sul Cosap". Marco Raffaelli, consigliere comunale del Partito democratico, interviene nel dibattito sull'aumento della pressione tributaria in città."Sono quelli che in campagna elettorale promettevano di non mettere le mani nelle tasche degli spezzini, di essere attenti alla media e piccola impresa.

Non contenti, poi, continuano il percorso per realizzare il nuovo centro commerciale nell’area ex-Sio - prosegue il consigliere - nonostante la città gli dica di fermarsi. Anche Edoardo Rixi, esponente della Lega, li ha pubblicamente sbugiardati giorni fa, dichiarando che il Comune, se lo volesse, potrebbe tornare indietro ed impedire tutto ciò. Penso sinceramente che tutte le forze cittadine e politiche contrarie a questo tipo di scelte debbano mobilitarsi immediatamente per impedirle. Siamo davanti ad un combinato disposto - maggiori tasse e nuovi centri di grande distribuzione - che rischia di far sparire numerose attività".