Raffaelli (Pd): "Asti realizzi quello che il consiglio comunale votò"

La Spezia - "I numerosi interventi dell’assessore Asti ed il silenzio del Sindaco Peracchini non lasciano spazio a dubbi. L’Amministrazione non vuole che AFEA proceda all’installazione del monumento realizzato a proprie spese, per ricordare e commemorare così tutti coloro che sono morti di mesotelioma pleurico". Anche il consigliere comunale Marco Raffaelli, in quota Pd, entra nel dibattito sull'ormai famoso monumento, oggetto di una commissione piuttosto movimentata: "Una commissione, composta da personale degli uffici comunali ed artisti della città, ha dato, a maggioranza, parere negativo. Già trovo incredibile che, davanti ad un’istanza che tratta vite spezzate da un male così atroce - e quindi temi di una delicatezza estrema -, ci si scomodi a creare apposite commissioni, quando il tutto richiederebbe semplicemente un approccio improntato al buon senso".



"È allarmante però il fatto che l’amministrazione si nasconda dietro risposte “tecniche”, peraltro non vincolanti, invece di far pesare e seguire un indirizzo politico ben preciso. Ci si scorda che la vicenda parte da una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale, durante la passata legislatura. Esso è organo sovrano cittadino che non può veder tradita la sua volontà - espressa in atti votati regolarmente - dal politico di turno. Si è deciso che un monumento alle vittime dell’amianto qui ci deve essere, in questo senso l’amministrazione deve agire. Se ne faccia una ragione Asti e torni a lavorare per realizzare quello che i rappresentati della città hanno deciso di comune accordo. Continuasse a tergiversare, propongo di riportare in discussione la mozione e rivotarla. Nel caso, mi auguro di ritrovare il consenso dell’Aula tutta, e di non assistere a logiche di altra - e più scadente - natura".