Raffaelli: "Nessun aggiornamento sulla vicenda Oss". E l'opposizione intera presenta una mozione

La Spezia - “Nella scorsa commissione, con i Parlamentari spezzini, abbiamo unanimemente deciso di interpellare la Regione, chiedendo l’istituzione un tavolo tecnico, al fine di studiare e approfondire gli strumenti normativi e legislativi, regionali e nazionali, per trovare un’alternativa tecnicamente possibile a quella del bando di concorso delle OSS.

Nessuno di noi ha notizia circa gli sviluppi di questa strada, perciò si rende necessario tornare sulla questione. La mozione, proposta dal PD insieme agli altri gruppi di opposizione, ha proprio questo fine. Non ha retropensieri, ne si presta a strumentalizzazioni. La volontà è quella di dare seguito a ciò che abbiamo tutti - in modo trasversale - deciso, per una miglior tutela dei livelli occupazionali degli OSS. Spero di ritrovare lo spirito collaborativo visto nella commissione consiliare”.

Così il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, Marco Raffaelli, annuncia la presentazione di una mozione sottoscritta da tutta l'opposizione consiliare.



Il testo della mozione



OGGETTO: Futuro OSS della Spezia.



IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA SPEZIA



CONSIDERATO CHE:



Regione Liguria ed ASL 5 hanno deciso da mesi di reinternalizzare la figura e le mansioni dell'operatore socio sanitario, fino ad oggi svolte, all'interno dell'ASL5, dai dipendenti della ditta Coopservice, con cui l'azienda sanitaria ha stipulato contratto di subappalto.

La modalità con cui Regione ed ASL 5, ad oggi, hanno deciso di procedere, è quella del concorso pubblico, per 158 posti, che verrà pubblicato entro la fine dell'anno, e su cui gli Enti ed i Sindacati hanno lavorato in questi mesi, al fine di produrre un bando che, per quanto possibile, tenesse conto della specificità della situazione spezzina e delle particolari condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperativa.

Tale strumento, seppur migliorato rispetto alla situazione di partenza, non garantisce ancora la piena sicurezza in merito alla salvaguardia del posto di lavoro, nei confronti tutti coloro che, fino ad oggi, hanno svolto la mansione alle dipendenze di Coopservice.



CONSIDERATO INOLTRE CHE:



Nel corso delle ultime settimane, parallelamente al percorso di costruzione del bando, ed in alternativa ad esso, sono emersi altri percorsi ed altre modalità, attraverso i quali i dipendenti Coopservice potrebbero veder salvaguardata completamente la propria occupazione.

Queste sono state discusse nelle sedi istituzionali regionali, e nei tavoli che Regione ed ASL 5 hanno aperto con i Sindacati, ma nulla di definitivo in merito è stato ancora deciso.

Nel corso della III Commissione del Comune della Spezia, alla presenza di alcuni Parlamentari eletti del territorio, convocati appositamente per approfondire le alternative in campo, è emersa trasversalmente, da parte di questi ultimi e dei Commissari Comunali presenti, la volontà di stimolare Regione Liguria ad istituire un tavolo tecnico regionale che, con la partecipazione dei Parlamentari stessi, potesse meglio studiare e risolvere la materia oggetto della discussione.

E' stata pertanto redatta dalla III Commissione, ed inviata al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana, agli Assesori Regionali, ai Capigruppo Consiliari di Regione Liguria, ai Parlamentari Liguri, al Commissario Straordinario di ALISA Walter Locatelli ed al Commissario ASL 5 Valeria Troiano, la seguente missiva: “A seguito della seduta della III Comissione Lavori Pubblici – Partecipazione e Decentramento – Impianti sportivi – Cooperazione Internazionale – Economia, Lavoro e Occupazione del Consiglio Comunale della Spezia, tenutasi in data 11/11/2019, alla presenza dei Parlamenti eletti nel territorio della Spezia Senatrice Stefania Pucciarelli, On. Lorenzo Viviani, On. Manuela Gagliardi, On. Raffaella Paita, informato anche l'On. Andrea Orlando, è emersa, forte e condivisa, l'esigenza della costruzione di un tavolo di approfondimento regionale, anche con la presenza dei succitati Parlamentari, su tutti i possibili strumenti amministrativi e legislativi, regionali e nazionali, che possono essere attivati per rendere possibile un procedimento di riorganizzazione del servizio degli operatori OSS dell'ASL 5 “spezzino”, con piena salvaguardia della continuità lavorativa e dei livelli occupazionali degli addetti. Tenuto conto che tali strumenti amministrativi e legislativi dovranno essere definiti entro la fine dell'anno corrente, proprio ai fini della salvaguardia dei posti di lavoro, si richiede la costituzione del tavolo nel piu' breve tempo possibile. Certi della condivisione del fine, ringraziamo dell'attenzione e rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro. Distinti saluti. Il Presidente della III Commissione.”



PRESO ATTO CHE:



Ad oggi nessun riscontro è pervenuto alla III Commissione Consigliare, ne al Comune della Spezia.

Nella successiva seduta del Consiglio di Regione Liguria è stato votato dalla Maggioranza un documento che impegna il Presidente della Regione ad attivarsi presso il Governo, affinché possa essere individuata ed affrontata al piu' presto, di concerto con i Ministeri competenti e tramite l'intervento dei Parlamentari liguri, una norma nazionale che consenta di ottenere il risultato di tutelare gli OSS in servizio.

Seppur apprezzabile l'intento dell'azione, su cui peraltro gli stessi Parlamentari presenti alla seduta della III Commissione Consigliare sopracitata si erano già detti disponibili a compiere, ciò non è comunque quello che il Comune della Spezia, per voce della III Commissione Consigliare, ha invitato Regione Liguria a fare.



PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA SPEZIA



CONFERMA:



Le preoccupazioni sul futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Coopservice.



IMPEGNA INOLTRE IL SINDACO:



Ad attivarsi, in tempi celeri, presso Regione Liguria, essendo questa responsabile e competente in materia, al fine di sollecitarla all'attivazione del tavolo tecnico richiesto nella missiva inviata, per perseguire le finalità ivi scritte, nel rispetto dei tempi ivi indicati.





FIRMATO:

Raffaelli Marco

Erba Luca

Nobili Dina

Manfredini Paolo

Pecunia Federica

Melley Guido

Centi Roberto

Lombardi Massimo

Liguori Luigi

Forcieri Lorenzo

Del Turco Donatella

De Muro Jessica