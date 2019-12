Raffaelli: "Che fine ha fatto la convenzione con Enel per l'illuminazione in Via Sarzana?"

La Spezia - "La precedente amministrazione comunale, con la delibera di giunta 45 del 2017, andava a stipulare con Enel produzione Spa, una convezione avente ad oggetto “l'approvazione per la realizzazione di progetti relativi all'intervento di realizzazione ed installazione di impianti di illuminazione pubblica in Via Sarzana, con corpi illuminati a Led, ed estensione di impianto di fibra ottica”. Secondo la delibera sono stati approvati i progetti di riqualificazione di cui sopra, e sono state previste e stanziate per la realizzazione degli stessi risorse economiche per 300.338,39 euro". Lo ricorda il consigliere comunale del Partito democratico, Marco Raffaelli, che sul tema ha presentato un'interpellanza che sarà portata in consiglio comunale nelle prossime settimane.



"Ad oggi - rileva Raffaelli - l'intervento non risulta ancora eseguito; difatti sono numerosi i punti luci che, nel tratto di Via Sarzana interessato dall'intervento, non presentano ancora corpi illuminati a Led, come invece dovrebbero avere. Nulla si sa in merito agli interventi per quanto riguarda la fibra ottica".



Per questo il capogruppo del Pd interpella il sindaco e l'amministrazione "per conoscere lo stato di esecuzione del progetto previsto per Via Sarzana; per sapere se le risorse inizialmente stanziate sono ancora destinate alla realizzazione dei progetti previsti in convenzione; Per sapere quando inizieranno, in Via Sarzana, sui punti luce che ne sono ancora sforniti, i lavori di installazione degli impianti di illuminazione pubblica con corpi illuminati a Led, e quando verranno completati; per sapere se sono iniziati e se sono stati completati i lavori per la messa in posa degli impianti di fibra ottica e, se no, quando questi verranno effettuati e completati".