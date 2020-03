Raffaella Paita ricorda Emanuela Martini: "Resterai nei cuori"

La Spezia - "Il mio personale cordoglio per la scomparsa di Emanuela Martini. Una donna da sempre impegnata nel sociale, una vita dedicata alla propria comunità , ai valori della solidarietà e del civismo più autentico e bello, autentico faro del Volontariato spezzino.

Da indipendente aveva messo a disposizione le sue capacità e la sua passione anche all’interno delle istituzioni, in qualità di consigliere comunale.

Ha sempre creduto e lavorato per il riconoscimento e lo sviluppo di questo settore che oggi più che mai ci dimostra la sua vitale importanza.

Portatrice di valori cattolici, si è distinta sempre per la sua concreta vicinanza ai temi della famiglia, dei ragazzi e degli ultimi.

Resterà nel cuore di quanti l’hanno

conosciuta come esempio di una vita spesa al servizio degli altri".



Raffaella Paita