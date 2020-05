Raffaella Paita: "Cordoglio per la scomparsa di Francesco Botto"

La Spezia - “Ho appreso della scomparsa di Francesco Botto, persona di grandissima umanità. Entrato giovanissimo in Confartigianato, ha contribuito a far crescere l’organizzazione fino a divenirne direttore. Era un solido riferimento per il settore produttivo. In un mondo urlato, dove spesso il confronto diventa scontro, Francesco Botto è stato un esempio di pacatezza, di leale confronto istituzionale ed equilibrio. A tutta la sua famiglia porgo sentite condoglianze”. Così in una nota, Raffaella Paita deputata spezzina di Italia Viva.