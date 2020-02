Raccolta firme per una strada dedicata ad Almirante, Melley e Centi: "Peracchini da che parte sta?"

La Spezia - I consiglieri comunali di LeAli a Spezia, guido Melley e Roberto Centi, hanno presentato una interpellanza al Sindaco Peracchini sul tema della raccolta di firme per intitolare una strada a Giorgio Almirante.



"Chiediamo al Sindaco di far conoscere la propria posizione in merito, prima che la richiesta di intitolazione di una strada o altro a Giorgio Almirante venga depositata presso gli uffici comunali e sottoposta al vaglio della commissione toponomastica, il cui parere peraltro non ha valore vincolante per le decisioni finali in capo alla Giunta Comunale- dicono Melley e Centi- con l’occasione richiediamo al Sindaco di informare il Consiglio Comunale anche sullo stato della procedura per l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre."



Continuano Melley e Centi: "Sicuramente il Sindaco conosce quanto dichiarato pubblicamente dalla stessa Senatrice Segre in occasione di analogo riconoscimento assegnatole dal Comune di Verona. I cittadini della Spezia vorrebbero sentire dal Sindaco parole di chiarezza. E' da tempo in corso nel nostro Paese, e nella nostra città, una precisa azione politica volta di revisionismo storico che mira a riabilitare personalità, vicende e simboli legati direttamente al fascismo. Peracchini da che parte sta?"



Concludono i Consiglieri Comunali: "La Spezia non può in alcun modo accettare una targa per Almirante, per la sua storia legata alla Resistenza ed all’Antifascismo. Una Città insignita della Medaglia d’Oro al valor civile per la straordinaria vicenda di Exodus e che non dimentica i martiri del 21esimo, gli scioperi antifascisti del 1943-44 ed i tanti segni, cippi e testimonianze degli eccidi nazifascisti presenti sul nostro territorio comunale. Non è ammissibile che la Civica Amministrazione autorizzi l’intitolazione ad Almirante di una strada o altro nella nostra città. Sarebbe un vero e proprio affronto agli spezzini."