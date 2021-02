Raccolta firme per riorganizzare l'evento studentesco per il Giorno del ricordo

La Spezia - Continua la raccolta firme per chiedere all'Ufficio scolastico provinciale spezzino la riorganizzazione dell'evento per commemorare la tragedia delle foibe cancellato settimana scorsa.

Attualmente alla petizione online lanciata sul sito Change.org da Oscar Teja, Stefano Foti, Leonardo Marino e Gian Matteo Giannasi hanno aderito più di 300 persone in meno di 24 ore.

"Ciò che è accaduto il 9 febbraio 2021 ha dell'incredibile. L'iniziativa, che si sarebbe dovuta tenere nelle scuole spezzine è stata annullata poche ore prima dell'evento stesso. Siamo indignati - scrivono gli organizzatori - e abbiamo pertanto lanciato una raccolta firme affinché in futuro non si ripetano circostanze di questo genere e si possa affrontare il ricordo di questa tragedia senza censure".

La raccolta firme continua nei prossimi giorni e si può aderire qui.