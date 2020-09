Quarantena e isolamento, ecco come si vota per le Regionali

La Spezia - Le elezioni del 20 e 21 settembre si avvicinano e la Asl rende note le modalità di voto per coloro che dovessero trovarsi in quarantena o in isolamento domiciliare a causa della positività al Covid-19.



"Con il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le "modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020" prevedendo che, limitatamente alle Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori positivi a COVID-19 collocati quarantena domiciliare, e di tutti coloro che si trovino in isolamento fiduciario siano ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, in allegato alla dichiarazione di volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). Le certificazioni mediche - spiegano da Via Fazio - in esame potranno essere rilasciate in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione) e le richieste dovranno essere inoltrate al Dipartimento di Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica secondo le modalità indicate sulla pagina aziendale alla voce "Informazioni emergenza coronavirus".



Gli elettori fisicamente impediti e/o non deambulanti o affetti da infermità che intendono esercitare il diritto al voto a mezzo dl accompagnatore o accesso mediante sedia a ruote.

In occasione delle Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, nei tre giorni antecedenti l'apertura dei seggi e nei giorni di votazione sarà previsto un servizio di rilascio gratuito dei certificati medici riguardanti gli elettori fisicamente impediti e/o non deambulanti o affetti da infermità che intendono esercitare il diritto al voto a mezzo di accompagnatore o accesso mediante sedia a ruote. In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica correlata ad infezione Covid-19 le certificazioni mediche in esame saranno rilasciate dai funzionari medici designati dell'Azienda Sanitaria locale, a far data dal 17 settembre esclusivamente previo appuntamento telefonico.



Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre sarà attivo dalle 9 alle 11 un servizio di prenotazione ai seguenti numeri telefonici:

Distretto 18 - La Spezia Via Fiume 137 te1.0187-534551 0187-534544

Distretto 19 - Sarzana Via Paci 1 te1.0187-604236

Distretto 17 - Ceparana P.zza 4 Novembre 34 tel. 0187-604955

Distretto 17 - Levanto Via N.S. della Guardia te1.0187-533833 0187-533844



Gli ambulatori medici dedicati al rilascio del certificati medici osserveranno i seguenti orari di apertura:

S.C. Igiene e Sanità Pubblica La Spezia Via Fiume 137 p.t.

Giovedì 17 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dott.ssa P. Giuffra

Venerdì 18 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dott. L. Serusi

Sabato 19 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dott. G Bergamaschi

Lunedi 21/9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dott L. Paita



Distretto 17 Bolano - Ceparana

Giovedì 17/9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa A.M. Aiello

Venerdì 18 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa A.M. Aiello



Distretto 17 Levanto Ospedale San Nicolò

Giovedì 17/9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Medico Distretto 17

Venerdì 18 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Medico Distretto 17

Lunedì 21 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Medico Distretto 17



S.C. Igiene e Sanità Pubblica Casa della Salute. Via Paci n.1 p. t.

Giovedì 17 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa S. Guerra

Venerdì 18 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa S. Guerra

Sabato 19 /9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa P. Tonelli

Lunedì 21/9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa A.M. Aiello



La S.C. Igiene e Sanità Pubblica provvederà inoltre ad effettuare nel giorno di domenica 20 settembre 2020 l'APERTURA STRAORDINARIA di alcuni ambulatori presso le sedi sottoindicate , con i seguenti orari:

S.C. Igiene e Sanità Pubblica La Spezia Via Fiume 137 p.t.

Domenica 20/9/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa A.M. Di Capua

S.C. Igiene e Sanità Pubblica Casa della Salute. Via Paci n.1 p.t.

Domenica 20/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Dr.ssa G. Gavarini



Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale del Comune della Spezia ai numeri di telefono 0187 727 225/ 425 / 270.