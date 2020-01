Qualità dell'aria, Pastorino: "Superamenti dei limiti anche nello Spezzino"

La Spezia - Oggi in consiglio regionale il consigliere Pastorino (Linea condivisa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Battistini, in cui ha chiesto alla giunta quale sia lo stato attuale delle analisi in corso sulla qualità dell’aria e provvedere a migliorare gli eventuali aspetti critici del Sistema portuale ligure in termini di convivenza città-porto. Pastorino ha rilevato che dai report pubblicati da Regione Liguria, denominati “Valutazione annuale della qualità dell’aria” per gli anni 2015, 2016 e 2017, si evince “la conferma del superamento del limite della media annuale per il biossido di azoto - NO2 nell'agglomerato di Genova (il superamento si registra in tutte le postazioni cittadine da traffico) e la ricomparsa di superamenti del limite sulla media annuale nello Spezzino, in una postazione da traffico, nel comune della Spezia".

L’assessore ai porti Andrea Benveduti ha così replicato: "La Regione non ha alcuna competenza attiva, autorizzativa, approvativa del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale, che è un documento di totale ed esclusiva competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. La pianificazione del sistema portuale - ha precisato - deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 e definisce indirizzi strategici per l'implementazione di specifiche misure per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale".