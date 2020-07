Putrino (Art.1): "Asl 5 malgestita tra Cup aperto per finta e prestazioni slittate "

La Spezia - Oncologia ha una struttura già pronta anche a Sarzana ma non riapre e non si capisce perché. Peggiora così la qualità del servizio anche a Spezia che diventa unico polo costringendo a disagi aggiuntivi chi già ne ha molti.

Ecco la migliore sanità del nord ovest all'opera, si fa per dire! Come Articolo Uno da tempo denunciamo che purtroppo nel balletto dei dirigenti nominati e rimossi perché privi di titoli adeguati siamo comunque finiti in mano agli attuali dirigenti incapaci perfino di usare le strutture già pronte che possono migliorare la qualità delle cure per i pazienti più disagiati dell’oncologia.

L'Asl V, cenerentola in liguria per personale carente rispetto alle medie regionali in tutte le qualifiche, anche perché gestita da incapaci che subiscono le scelte della Regione senza mai rappresentare gli spezzini che dovrebbero essere i loro primi referenti, da l’ennesima prova di essere gestita senza qualità alcuna. Da qui il Cup che non funziona neppure per le urgenze e che riapre per finta, 15000 prestazioni slittate, ambulatori riaperti se va bene solo in questi giorni mentre quelli privati sono tornati in funzione il 18 Maggio. Qualcuno dovrebbe spiegare ai cittadini perché per organizzare gli accessi ai servizi pubblici l’Asl V ci abbia impiegato quasi due mesi. Dovrebbero dimettersi loro e quelli di Alisa che li controlla e dobbiamo mandare a casa Toti che li ha nominati e non li fa funzionare al servizio dei cittadini, come dovrebbero.



Paolo Putrino

Coordinamento Provinciale di articolo Uno La Spezia