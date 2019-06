Punti luce e attraversamenti pedonali, Baldino presenta due interpellanze

La Spezia - Nel consiglio comunale della Spezia in programma domani sera saranno discusse anche due interpellanze presentate dal consigliere comunale Baldino (Per la nostra città), in merito ai punti luce supplementari sulla strada pedonale tra via Bellini e via Monteverdi a Fossitermi. Una carenza segnalata dai circa duecento residenti che hanno sottoscritto una lettera presentata in Comune.

La seconda interpellanza riguarda invece le strisce pedonali di fronte alla Biblioteca Mazzini. Baldini in particolare chiede alla giunta “se non ritiene utile prevedere l'istituzione di un passaggio pedonale o lo spostamento di qualcuno degli esistenti o nelle immediate vicinanze della Biblioteca stessa. Magari – sottolinea – prima della fermata Atc in modo da limitare i rischi da parte dei pedoni che usufruiscono della struttura”.