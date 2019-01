Pucciarelli porta calze dell’Epifania ai bambini ricoverati in Pediatria

La Spezia - “Questa mattina sono venuta in visita al reparto pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, e ho portato a ciascun bambino ricoverato una calza dell’epifania, per attestare la mia vicinanza a questi piccoli e alle loro famiglie che stanno trascorrendo gli ultimi giorni delle festività natalizie in ospedale.



Ho colto l’occasione per ringraziare anche personalmente il personale ospedaliero che ha garantito il corretto funzionamento del nostro sistema sanitario durante le festività: medici, infermieri e operatori hanno dato ancora una volta prova del loro grande senso del dovere della loro professionalità”. Lo ha dichiarato la senatrice Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato, durante la visita di questa mattina al reparto pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea. La senatrice è stata accompagnata dal primario del reparto, dottor Parmigiani. Erano inoltre presenti la dottoressa Costa, in rappresentanza della direzione medica, e la dottoressa Artioli in rappresentanza della Direzione Aziendale.