Pucciarelli e il Giorno del Ricordo: "La loro unica colpa era essere italiani"

La Spezia - In vista del Giorno del Ricordo 2018, la consigliera regionale Stefania Pucciarella organizza una conferenza sull’esodo giuliano-dalmata e sui massacri delle foibe. L'appuntamento è fissato per giovedì 8 febbraio alle 18 al centro Salvador Allende della Spezia: "Sarà un’occasione per parlare degli orrori subiti dai nostri connazionali nei territori della Venezia Giulia a partire dagli ultimi anni della seconda guerra mondiale, e ricordare la vergognosa accoglienza, fatta di accuse violente e disinteresse, che il partito comunista del tempo riservò loro una volta tornati in Patria. Non dimentichiamo, perché «coloro che non ricordano il passato sono destinati a ripeterlo»"



Al convegno-incontro interverranno Alberto Rosselli, giornalista e storico, Claudio Eva, professore UniGe, e consigliere comitato direttivo ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Genova, Fulvio Mohoratz, delegato della presidenza nazionale ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) per la Liguria. Modera Fabio Bozzo, storico.