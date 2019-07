Pucciarelli e Viviani a Orlando: "Prima di parlare della Lega, a sinistra è meglio che si sciacquino la bocca”

La Spezia - “Le dichiarazioni rilasciate dall’ex Ministro Orlando durante la Festa dell’Unità sono letteralmente surreali, e confermano che ormai il Pd è talmente privo di contenuti da proporre scenette degne di un teatro dell’assurdo. Il ragionamento dell’onorevole Orlando è infatti il seguente: premesso che la magistratura dovrà accertare se c’è stato un tentativo di corruzione internazionale nei confronti di un singolo che non rappresenta la Lega, la Lega è comunque colpevole di aver svenduto l’Italia alla Russia sulla base di non si sa bene cosa. Tutto ciò, detto da un ex Ministro, ci fa capire quanto in basso erano cadute le istituzioni italiane quando Renzi e soci sedevano al governo". Così Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, entrambi deputati leghisti spezzini a Roma, replicano alle parole del parlamentare Pd: "Se ormai si sono ridotti a dare corda a certe notizie è un problema loro, ma quando questa operazione offende milioni di italiani che hanno dato e danno fiducia alla Lega non possiamo astenerci dal prendere posizione. Se c’è qualcuno che ha tradito e tradisce tuttora l’Italia, andando a braccetto in Europa con quelli che vogliono mettere in ginocchio i nostri comparti produttivi e levare il denaro dalle tasche degli italiani, è proprio il Partito Democratico. Per non parlare del fatto che per decenni l’ex Pci i rubli dalla Russia li ha presi per davvero, costruendo quel patrimonio economico di cui ancora oggi gode il Pd, alla faccia della questione morale tanto cara alla sinistra. Insomma: prima di parlare della Lega, a sinistra è meglio che si sciacquino la bocca”.