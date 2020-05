Pucciarelli e Viviani: “Rimborso per acquisto Dpi e sanificazione a favore di Cri, Anpas e Cipas”

La Spezia - “Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus Croce Rossa, Anpas e Cipas hanno garantito un impegno costante in prima linea, 24 ore su 24, con i servizi di emergenza e trasporto sanitario in ambulanza. Per questo dobbiamo ripagare il loro sforzo rimborsando alle associazioni gli alti costi che hanno sostenuto per l’acquisto dei dispositivi di protezione e per la sanificazione dei mezzi”.



Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “Le spese a cui hanno dovuto far fronte le associazioni di volontariato sono state ingenti, e l’emergenza non è ancora terminata: per questo la Lega presenterà una mozione in tutti i consigli comunali della provincia della Spezia per fare in modo che i maggiori costi sostenuti da Croce Rossa, Anpas e Cipas vengano inseriti nella rendicontazione complessiva dell’emergenza a carico della Protezione Civile Nazionale. Si tratta di un’operazione di sostegno economico per la quale la Regione ha prontamente manifestato la sua disponibilità”.



“Con la nostra mozione – proseguono Pucciarelli e Viviani – impegniamo le amministrazioni comunali a richiedere parità di trattamento e sostegno su tutto il territorio regionale alle associazioni che garantiscono il servizio in ambulanza. C’è bisogno di un riequilibrio economico volto alla sostenibilità dei servizi in ambulanza rispetto all’area metropolitana. Il grande impegno dei volontari nella lotta al Covid-19 merita un riconoscimento concreto”.