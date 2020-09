Pucciarelli e Viviani: “Paita senza pudore, fa propaganda mentre il suo governo lascia soli i sindaci”

La Spezia - “La deputata renziana Raffaella Paita ha avuto il coraggio di chiedere le dimissioni del sindaco Pierluigi Peracchini. Ci chiediamo se non prova un minimo di pudore a fare dichiarazioni del genere, visto che i sindaci sono stati lasciati soli dal suo governo nell’affrontare l’emergenza, dal tema della salute fino a quello della gestione della riapertura delle scuole”. Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “Anziché fare pressione sul governo che sostiene ed essere di supporto a sindaci e dirigenti scolastici in prima linea, Paita ancora una volta preferisce portare avanti una becera propaganda elettorale in vista delle elezioni regionali, lucrando su chi sta soffrendo a causa del Covid e chi sta cercando di gestire l’emergenza utilizzando le poche risorse in mano agli enti locali. Avrebbe fatto una più bella figura a tacere”. “Nel frattempo iniziano nuovamente a mancare i dispositivi di protezione individuale – concludono Pucciarelli e Viviani – Paita dica al suo ministro Speranza di attivarsi subito e far arrivare quanto necessario per tutelare la salute di cittadini e operatori sanitari”.