Pucciarelli e Viviani: “La Legge di bilancio non prevede nuove assunzioni, pronto nostro emendamento”

La Spezia - "A una prima lettura la Legge di bilancio non sembra contenere alcun riferimento a nuove assunzioni negli arsenali, compreso quello spezzino, al contrario di quanto era stato promesso". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: "Non più tardi del 13 novembre in commissione comunale era emersa la volontà unanime di procedere con nuove assunzioni di personale civile anche nell’Arsenale della Spezia, attraverso la nuova Legge di bilancio. I parlamentari dei diversi schieramenti, compresi quelli di governo, si erano tutti detti d’accordo. Ma oggi a una prima lettura della manovra non troviamo alcun riferimento alle assunzioni, a meno che non sia contenuto in qualche comma nascosto nel testo della Legge. Ancora una volta sono stati promessi mari e monti, ma i risultati non ci sono". "Presenteremo subito un emendamento alla Camera per inserire le assunzioni nella manovra, sperando che la maggioranza tenga fede alle promesse fatte e appoggi l’iniziativa – concludono Pucciarelli e Viviani – È in gioco il futuro del nostro Arsenale, del suo indotto e del know-how di centinaia di maestranze che non può andare perso. Per questo sollecitiamo anche gli altri parlamentari spezzini a far sentire la loro voce".