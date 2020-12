Pucciarelli e Viviani: “L’Europa affossa il settore balneare, ora il governo tuteli i lavoratori”

La Spezia - “Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti la Commissione Europea ha inviato oggi all’Italia una lettera di costituzione in mora relativa al rilascio delle concessioni balneari. È un attacco senza precedenti che rischia di affossare un settore già gravemente colpito dalla pandemia che anche nel nostro territorio conta numerosi lavoratori e imprese”.



Lo affermano i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: “La legge del 2018 voluta dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio, che prorogava le concessioni fino al 31 dicembre 2033, è conforme al diritto europeo e tutela l’intero comparto e il suo indotto, che già hanno subito perdite ingenti a causa dell’emergenza. È responsabilità del governo Conte dare finalmente attuazione completa alla norma per non lasciare migliaia di famiglie sul lastrico e salvaguardare gli interessi del settore”.



“Ora la palla è nelle mani dei rappresentanti dell’esecutivo – concludono Pucciarelli e Viviani – Decidano se salvare le nostre imprese oppure piegarsi alla procedura di infrazione della Commissione UE gettando migliaia di famiglie sulla strada del fallimento. La Lega continuerà a sostenere le istanze del settore, che da ormai troppo tempo ha bisogno di stabilità per continuare ad operare e investire”.