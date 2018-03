Pucciarelli e Gagliardi fanno festa, a mezzogiorno l'annuncio

Manca ancora qualche seggio, ma il risultato è segnato. Terzi i candidati Pd Caleo e Michelucci.

La Spezia - 504 sezioni su 624 scrutinate per il Senato, 120 su 293 alla Camera: il dato è parziale, ma parla abbastanza chiaro da consentire al centrodestra spezzino di far festa per l'elezione nei collegi uninominali di casa nostra di Stefania Pucciarelli, direzione Senato, e di Manuela Gagliardi, pronta per la Camera. L'appuntamento per l'annuncio ufficiale è negli uffici del comitato elettorale di Via Tolone alla Spezia.



"Quando siamo partiti per questa grande sfida il nostro collegio sembrava impossibile da conquistare! Oggi possiamo dire di avercela fatta! Grazie!", ha commentato la Gagliardi, 45enne vice sindaco della Spezia che ha corso per Forza Italia. "Un grazie a tutti quelli che ci hanno creduto,che hanno dato una mano nonostante la pioggia,la neve e il freddo. Se oggi c'è stato un risultato strabiliante lo dobbiamo a voi", così ha scritto Pucciarelli, volto simbolo della Lega Nord spezzina e ligure.



I numeri



COLLEGIO 6 - Camera dei deputati - Sezioni: 58/293



Manuela Gagliardi: 36.77%

Centro Destra



Lucia Sommovigo: 29.14%

Movimento 5 Stelle



Massimo Caleo: 25.49%

Centro Sinistra



Luigi Liguori: 4.29%

Liberi e Uguali



Edmondo Bucchioni: 1.62%

Potere al Popolo



COLLEGIO 3 - Senato della Repubblica

Sezioni: 340/624



Stefania Pucciarelli: 40.49%

Centro Destra



Fulvia Steardo: 26.67%

Movimento 5 Stelle



Juri Michelucci: 25.11%

Centro Sinistra



Laura Canale: 4.09%

Liberi e Uguali



Catia Castellani: 1.08%

Potere al Popolo