Pucciarelli: "Su migranti decidono stati sovrani, non organi che non rispondono a cittadini"

La Spezia - "No all'Agenzia UE per l'asilo e alle proposte dell'Europa per limitare la sovranità dell'Italia. Per la prima volta nella storia del Commissione Politiche dell'Unione Europea, grazie alla Lega l'Italia si è opposta ai progetti di questa Europa che non funziona. Oggi abbiamo votato contro la risoluzione in merito alla proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'Agenzie dell'UE per l'asilo, esprimendo parere contrario, in particolare, alla sussidiarietà e alla proporzionalità: tale proposta prevedeva infatti anche la possibilità, per l'Agenzia, di intervenire e di mettere in atto azioni di propria iniziativa, a prescindere dalle richieste e dalle disposizioni dello Stato, anche in contrasto con la volontà dello stesso Stato sul proprio territorio. Riteniamo inaccettabili queste ingerenze, che possono mettere a rischio la sovranità dello Stato sui territori: i flussi migratori e le politiche di accoglienza devono restare prerogativa degli Stati sovrani e non di organi che non rispondono ai cittadini".

Lo dichiarano Anna Cinzia Bonfrisco, Simone Bossi, Marzia Casolati e Stefania Pucciarelli, Senatori della Lega, componenti della XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato.