Pucciarelli: "Consiglio comunale inutile, se ne potevano risparmiare i costi"

La Spezia - Chiacchierata in diretta Facebook tra la senatrice Stefania Pucciarelli e l'assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, Gianmarco Medusei. Tra i vari temi, i due esponenti della Lega hanno affrontato anche quello dell'accoppiata comissione-consiglio comunale di ieri. Nella seduta delle 17.00, che ha accolto il presidente Toti e l'assessore Viale, per la senatrice “gli esponenti dell'opposizione hanno fatto polemica sterile e si sono comportati come se i due amministratori regionali fossero sul banco degli imputati, non sfruttando l'occasione per avere risposte, impegnandoli, in un momento di emergenza, per non arrivare a nulla. Una cosa brutta”. Pucciarelli ha poi parlato di un “consiglio richiesto per parlare non si è capito di che cosa. Potevano sfruttare la commissione per sviluppare domande e risposte. Andando così anche a risparmiare i costi di un consiglio comunale secondo me inutile”. “In commissione ci si attendevano poche domande mirate – ha osservato Medusei – invece è stato un interrogatorio, una ennesima propaganda politica. Toti e Viale sono stati veramente disponibili”.