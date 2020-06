Psi: "Tirreno-Brennero fondamentale per sviluppo economico spezzino"

La Spezia - Riceviamo dalla federazione spezzina del Psi



Tirreno-Europa: un sistema intermodale che con una filosofia integrata collega il mare della Liguria all’area padana per puntare, attraverso il Brennero, al Centro Europa. Immaginata negli anni ’70 dai socialisti spezzini, in particolare da Angelo Landi, per decenni la TiBre è rimasta solo un progetto. E per andare dalla Spezia all’AutoBrennero si è dovuto passare per l’A1 e lo snodo di Modena, allungando il tragitto di una ventina di minuti.

Poi, nel 2006, una serie di circostanze cambiano la situazione. Nel 2010 il Cipe approva il progetto, ma solo per il primo tratto di una decina di chilometri. Ma per il prolungamento, ancora oggi, non ci sono soldi e volontà politica.

Riteniamo fondamentale per lo sviluppo economico della provincia spezzina con benefiche ricadute per tutta la Liguria che questo progetto sia inserito nel programma della coalizione che avrà il nostro appoggio alle regionali.