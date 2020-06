Psi: "A Spezia urgenza ed emergenza, a Sarzana elezione e riabilitazione"

La Spezia - "La sanità non può che essere pubblica e disponibile per tutti i cittadini in ugual misura. Cento dipendenti ogni diecimila abitanti. E’ questo il rapporto fra l’organico dell’Asl spezzina e il territorio, contro i 122 dell’Asl1 (Imperia), i 151 dell’Asl 2 (Savona), i 185 dell’Asl 3 (Genova) e i 127 dell’Asl 4 (Chiavari). Ciò significa che per raggiungere la media regionale l’Asl 5 dovrebbe assumere oltre 1.100 unità di personale". Lo afferma il Psi spezzino in una nota.

"Una situazione di grave sofferenza - proseguono i socialisti -, assieme alla paralisi dei lavori del nuovo ospedale, al depotenziamento delle strutture socio sanitarie e alla mancata nomina dei primari di importanti strutture complesse, determina un quadro di vera e propria emergenza che solo chi non vuol vedere nega la grave situazione in cui versa l'assistenza sanitaria del nostro territorio".



"Quanto all’edilizia sanitaria - concludono - vorremmo essere certi che tutti, nessuno escluso, si senta parte di uno sforzo comune perché il nuovo va ricostruito senza indugio. Per quello che riguarda il presidio di Sarzana se ne auspica l’impiego in un’ottica di complementarietà delle cure e dell’assistenza (emergenza - urgenza alla Spezia; elezione e riabilitazione a Sarzana) mentre le attuali istituzioni regionali e locali stanno progressivamente depotenziando il nosocomio sarzanese".