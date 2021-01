Provinciali, Pd: "Risultato della lista di centrosinistra simbolo di unità che mancava da tempo"

La Spezia - "Esprimiamo soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali di domenica. Lo spoglio in termini di preferenze raccolte dai candidati della lista unitaria del centrosinistra è una manifestazione di unità che non si verificava da tempo, abbiamo eletto quattro consiglieri grazie all’impegno delle forze politiche tutte che hanno partecipato alla costruzione della lista". E' quanto si legge in una nota del coordinamento provinciale del Partito democratico della Spezia che prosegue: "Il carattere unitario espresso è la novità più importante all’indomani di queste elezioni, ma è solo un primo passo di una strada che dovremo costruire assieme. Questa volontà è un bene prezioso da consolidare ed estendere. Dobbiamo lavorare assieme per la difesa e la tutela del territorio, per una manutenzione straordinaria della viabilità provinciale, per l’ edilizia scolastica e la riorganizzazione del trasporto pubblico locale".

"Il Pd lavorerà per costruire una proficua e continua interlocuzione fra tutti i consiglieri eletti e i territori che gli hanno sostenuti e votati - prosegue la nota -. E’ necessario in tempi brevi definire un percorso programmatico che tenga insieme tutte le forze sociali e politiche del centro sinistra e tutte quelle forze che si riconoscono all’opposizione della destra. Dobbiamo saper costruire un programma e una agenda nuovi per la nostra/ le nostre comunità; un’alternativa al governo del centro destra del nostro territorio, che sia in grado di portarci fuori dall’immobilismo e dal pantano di questi anni. Auguriamo buon lavoro a Giacomo Cappiello, Massimo Lombardi, Dina Nobili, Simone Regoli e a tutto il nuovo consiglio provinciale".