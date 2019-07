Provincia, sfida Peracchini-Silvestri per la presidenza

La Spezia - Oggi alle ore 12 sono scaduti i termini per il deposito delle candidature alla presidenza della Provincia della Spezia, le cui elezioni sono fissate per il prossimo 28 luglio. Concorreranno alla massima carica di Via Veneto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, centrodestra, e il primo cittadino di Luni, Alessandro Silvestri, esponente Pd. Il corpo elettorale chiamato a scegliere il prossimo Presidente è composto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei 32 comuni del territorio spezzino. Il voto è 'pesato' a seconda della popolazione residenti nei vari comuni. Il presidente eletto avrà un mandato di quattro anni. L'attuale consiglio provinciale, guidato dal presidente 'traghettatore' Andrea De Ranieri, succeduto a Giorgio Cozzani, vede una maggioranza di centrodestra.



"Dopo un primo periodo di apatia e sopravvivenza che aveva caratterizzato la Presidenza Federici - commenta De Ranieri -, la Provincia ha conosciuto con Cozzani una stagione di orgoglio e di rilancio: la politica, con un’unità di intenti bipartisan e con la collaborazione del personale dipendente, ha lavorato per risollevare questo Ente dallo stato di profonda sofferenza in cui era caduto. Le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale di gennaio hanno delineato il ritorno di un appassionato dibattito politico in Provincia e, con le odierne candidature di Peracchini e Silvestri alla Presidenza, questo positivo processo di rilancio e di attenzione per il ruolo dell’Ente vivrà sicuramente una nuova tappa significativa. I due colleghi Sindaci candidati sono persone di ottime capacità e spessore politico amministrativo e rappresentano le due anime protagoniste dello scenario politico locale: formulo loro i miei migliori auguri con l’auspicio che, sotto la nuova Presidenza, la qualità dei servizi erogati dalla Provincia ai nostri cittadini continui a migliorare e sia sempre più solida ed efficiente, particolarmente considerando gli ambiti delicati della scuola, della viabilità e del trasporto pubblico in cui oggi è competente l’Ente provinciale".