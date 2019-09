Provincia, ok a rendiconto 2018: "Miglioramento finanziario dell'ente"

La Spezia - Oggi il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha concluso il processo di riordino amministrativo dell'ente portando il rendiconto del 2018 all’approvazione del consiglio. Il presidente ha ringraziato tutte le forze politiche presenti in consiglio, di maggioranza e di opposizione, per aver deliberato sempre con voto unanime le molte pratiche all’Ordine del Giorno. Peracchini ha inoltre rivolto un pensiero di ringraziamento a tutto il personale dipendente della Provincia per il lavoro istruttorio fatto in questi giorni pur nelle difficoltà e nelle ristrettezze oggettive in cui versa l’Ente.

"La delibera del Consiglio di oggi sul Rendiconto 2018 può apparire un tecnicismo ma, in realtà, costituisce un fatto estremamente importante per l’efficacia dei servizi che dobbiamo garantire nell’edilizia scolastica, per la viabilità e le nostre attività manutentive in genere - precisa Peracchini -. All’atto del mio insediamento avevo assunto l’impegno di approvare tempestivamente il Rendiconto così da poter ottenere dai competenti Organi vigilanti le necessarie autorizzazioni alla riorganizzazione dell’Ente e proseguire così con lo sblocco dei trasferimenti di risorse che il Mef tratteneva a causa della pregressa incompletezza della documentazione amministrativa. Sono molto soddisfatto di questo risultato perché si traduce in un miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente e nell’opportunità di una maggiore autonomia organizzativa anche dal punto di vista delle risorse umane presenti in Provincia oggi gravemente carenti e insufficienti: una condizione che lo stesso Collegio dei Revisori non ha esitato a stigmatizzare in occasione dell’ultimo Rendiconto approvato".