Provincia, l'opposizione vuole ascolare sindacati e Atc

La Spezia - Convocare la commissione Viabilità e trasporti per discutere delle preoccupazioni degli organi sindacali sull'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale ad Atc. Lo chiedono al presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, i consiglieri di centrosinistra Giacomo Cappiello, Massimo Lombardi, Dina Nobili e Simone Regoli con un'interrogazione presentata alla segreteria.

L'opposizione chiede anche di "valutare la possibilità di audire gli stessi vertici di Atc. Voglio evidenziare - scrive Cappiello, primo firmatario - che il gruppo di centrosinistra vorrebbe partecipare e sostenere la vita amministrativa dell'Ente soprattutto su un tema come questo che deve vedere unione di intenti di tutte le forze politiche. Voglio sottolineare che gli operatori del trasporto pubblico in questo drammatico anno sono tra quelle categorie di lavoratori in prima linea per mantenere in piedi il Paese e per questo è nostro dovere trovare soluzioni concrete e sostenibili e portarle su tutti i Tavoli competenti".