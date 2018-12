Prove di civismo allargato, AvantInsieme a Genova

La Spezia - Il movimento AvantInsieme, fondato da Lorenzo Forcieri, protagonista a Genova in una tavola rotonda, coordinata da Dario di Vico del Corriere della Sera, insieme alle altre liste civiche della Liguria ed a quelle di Lombardia e Piemonte, in un confronto con sindaci, amministratori, imprenditori. Sono passati poco più di 15 giorni dall’incontro nell’auditorium della mediateca regionale alla Spezia dove Lorenzo Forcieri, a nome di AvantInsieme ha delineato la costruzione di un movimento civico che parta dalla Liguria per propagarsi nelle altre regioni del Nord-Ovest e si è riusciti a concretizzare un tavolo a cui hanno partecipato la Rete Civica di Liguria (Ge9si, AvantInsieme, Liguria Viva) e le liste civiche di Lombardia e Piemonte.



Partendo dai territori e dai bisogni reali dei cittadini e delle imprese, senza slogan ma con attenzione e determinazione il “civismo“ vuole rappresentare un modo nuovo e diverso di fare politica. Allargando la visione alle regioni del nord ovest poiché viviamo in un sistema di territori integrati e dipendenti l’uno dall’altro, si sono toccati tutti i temi che attengono allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese. Con la partecipazione del sindaco di Genova, Marco Bucci, di Milano Beppe Sala, e Cuneo Federico Borgna, del Presidente Carige Pietro Modiano, di Giovanni Mondini Presidente Confindustria Genova, di Cristiana Pagni, Imprenditrice e presidente di Blue Hub, del console CULMV Antonio Benvenuti, di Carlo Castellano membro del Consiglio Superiore della Banca D’Italia, di Maurizio Maresca, docente universitario di diritto comunitario e di Beppe Pericu, già sindaco di Genova.



Si è parlato di infrastrutture carenti nel nostro territorio, di collegamenti necessari, di impresa e tessuto produttivo, di ricerca e innovazione, di sicurezza e di formazione. Si è parlato di un’Italia che debba recuperare un ruolo da protagonista in Europa, in una Europa che può e deve essere migliorata, ma con la consapevolezza che nuovi nazionalismi e sovranismi non sono la risposta bensì un pericoloso ritorno al passato e ciò che serve è avere più e non meno Europa nel nostro futuro, anche per avviare un nuovo processo di modernizzazione e crescita del nostro Paese. Le liste civiche partono dai territori, a cui vogliono restare fortemente ancorati, ma con uno sguardo pro-fondo e globale. Il prossimo appuntamento sarà a Torino, nei primi giorni di febbraio.