Proseguono gli appuntamenti elettorali di Fratelli d'Italia, domani c'è Lollobridiga

La Spezia - Domani, sabato 12 settembre, alle 11 presso il Point elettorale in C.so Cavour alla Spezia sarà presente l'onorevole Francesco Lollobrigida, Presidente Deputati di Fratelli d'Italia, per sostenere la campagna elettorale e testimoniare la vicinanza del partito nazionale al nostro territorio. Prima dell'evento pubblico l'onorevole Lollobrigida farà un giro per la città incontrando varie delegazioni del nostro tessuto sociale. All'evento interverranno i candidati consiglieri regionali, il portavoce provinciale Davide Parodi e i dirigenti provinciali. Consueto gazebo nel pomeriggio a partire dalle 17 in piazza Beverini per accogliere cittadini, elettori e simpatizzanti e per la raccolta firme "Blocco Navale" contro la tratta di esseri umani dalle coste africane.