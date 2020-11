Proposta di Natale (Pd): "Servizi funerari, tutte le imprese con requisiti possano esercitarli"

La Spezia - "Sono contento del fatto che anche la Lista Cambiamo spingerà per fare approvare la legge per modificare l’attuale normativa sui servizi funerari

. Infatti quanto approvato, in maniera trasversale, nello scorso luglio ha di fatto messo fuori dal mercato, dei servizi funerari, la Pubblica Assistenza della Spezia". Lo afferma in una nota il consigliere regionale spezzino Davide Natale (Pd).

"Credo che la soluzione migliore sia fare le cose con semplicità - prosegue -. Per questo ho redatto una proposta, senza aspettare la costituzione delle commissioni per guadagnare tempo, che in un solo articolo condensa tutto. Proporrò di inserire che tutte le imprese, pubbliche e private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge potranno esercitare le attività legate ai servizi funerari. Si uniformerà la legislazione ligure a quella delle regioni limitrofe. Mi sembra un’azione di buon senso. Mi ero preso l’impegno di lavorare per superare quanto approvato. Le dichiarazioni di oggi mi fanno ben sperare. Sarà la prova dei fatti a trasformare in realtà le annunciazioni".