Presidio per la sanità, Rifondazione ci sarà

La Spezia - Rifondazione Comunista aferisce al presidio organizzato dal manifesto per la sanità per domattina.

"Una situazione che deve essere denunciata ogni giorno e che non possiamo continuare a subire. Mancano posti letto, manca personale medico sanitario, i medici di famiglia costretti a passare ore al telefono per prenotare visite mediche urgenti a un centralino di genova. L’annuncio dei privati nella gestione di quello che sara’ il nuovo Felettino deve farci capire che nulla vuole cambiare la classe politica che ha gestito questa emergenza", affermano da Rifondazione La Spezia.