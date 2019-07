Presidio No Pillon, Paita a Pucciarelli: "Parola allucinanti contro chi difende i propri diritti"

La Spezia - "Le dichiarazioni della senatrice Pucciarelli riferite alle donne spezzine che hanno partecipato ieri al presidio No Pillon sono allucinanti". Lo afferma la deputata del Partito Democratico Raffaella Paita replicando a quanto detto dall'esponente leghista. (QUI)



"Definirle donne radical chic perché difendono i loro diritti, quelli dei bambini, contro un decreto legge dannoso per le donne e i minori è molto grave - prosegue Paita - e lo è ancora di più se dichiarato da una rappresentante delle istituzioni. Se pensa di intimidirci così, ha completamente sbagliato bersaglio. Noi non molleremo, continueremo la nostra battaglia e lo faremo con orgoglio e a testa alta. Perché non vogliamo un ritorno al medioevo. Perché non vogliamo una regressione nei diritti. La senatrice leghista se ne faccia una ragione".