Presidente Provincia, Rifondazione: "Elezioni farsa, non voteremo"

La Spezia - Come nelle elezioni dello scorso gennaio, che riguardavano il rinnovo del consiglio provinciale spezzino, Rifondazione comunista non parteciperà alla tornata elettorale prevista per domenica 28 luglio finalizzata all'elezione del prossimo presidente della Provincia "che sappiamo già essere il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini", dichiarano dal partito. Peracchini che se la vedrà con il sindaco di Luni, l'esponente Pd Alessandro Silvestri. Si tratta, ricordiamo, di elezioni di secondo grado: al voto quindi andranno consiglieri e sindaci, non i cittadini.



"Riteniamo ancora una volta di non partecipare a una competizione dove tutto è già scritto in partenza e dove il cittadino è esautorato totalmente dalla scelta - protestano da Rifondazione -L’ente provinciale e’ una importantissima istituzione che ha compiti determinanti per la vivibilità dei singoli comuni dalla tutela ambientale, compresa la pianificazione e gestione dei rifiuti, alla gestione e programmazione dei trasporti, alla manutenzione delle strade provinciali e dell’edilizia scolastica oltre al “controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la “”promozione delle pari opportunità”. Tematiche che vediamo esser all’ordine del giorno anche in questi ultimi mesi, dalla questione del biodigestore di Saliceti e di conseguenza Piano dei Rifiuti, al trasporto pubblico locale sempre più deteriorato sia dal parco mezzi sia con il taglio delle corse, per non parlare di un'edilizia scolastica che avrebbe bisogno di una manutenzione vera e sostanziale e strade provinciali abbandonate a se stesse".



"Immaginate come possano dei consiglieri e sindaci già impegnati nei loro comuni interessarsi seriamente anche di queste tematiche complessive. Ecco perché riteniamo farsa questa modalità di gestione di un ente cosi determinante. Certi che anche le altre forze politiche si siano rese conto di quanto sia deleteria questa gestione, chiediamo loro di farsi portavoce di una vera riforma che riporti le Province ad esser efficaci per la cittadinanza, ponendo fine a questo “monstrum” che oramai dura da 7 anni. Alle cittadine e ai cittadini che pensano di aver risparmiato risorse, chiediamo: siete certi che questo risparmio sia stato re-investito per migliorare il nostro viver quotidiano?", concludono dal Prc.