Prescrizione, gli avvocati di Italia viva: "Bisogna riformare il processo penale italiano"

La Spezia - Interveniamo sul dibattito in corso parlamentare e di governo sul tema della prescrizione.

Riteniamo che la questione della prescrizione non debba rimanere solamente oggetto di un dibattito riservato agli addetti ai lavori, avvocati, magistrati e professori di diritto, perché il tema invece investe tutti i cittadini e un loro diritto fondamentale.

Occorre fare chiarezza tra le molte informazioni ascoltate in questi giorni.

La prescrizione intesa sia come limite temporale all'esercizio dell'azione penale sia come limite temporale alla durata del processo la troviamo, seppure con diverse declinazioni in tutti i paesi europei.

Il diritto di ogni cittadino ad essere giudicato in tempi ragionevoli è un diritto fondamentale della persona.

Ricordiamo che il fine ultimo del processo è accertare o meno la sussistenza di un reato e verificare o meno la colpevolezza di una persona.

Per questi motivi è sottoposto a processo - o anche solo a indagini, senza mai arrivare a processo - non solo chi verrà giudicato colpevole ma anche chi che all'esito del processo - o di indagini protratte per lunghissimo tempo - verrà assolto.

Stessa sorte tocca a chi del reato si assume parte lesa.

E porre tutti in un indefinito tempo, in un limbo in attesa prima del processo e poi del suo esito è di per se una condanna, una condanna inumana e inutile.

Specialmente da noi in Italia dove viene già considerato colpevole chiunque riceva un avviso di garanzia.

Certamente l'assoluzione per prescrizione deve essere considerata una anomalia del sistema, se molti procedimenti si concludono per prescrizioni significa che il sistema processo oggi non funziona.

Ma abolendo il termometro, la febbre non sparisce e il malato rimane malato.

Il problema non si risolve sospendendo all'infinito i tempi di prescrizione cioè di fatto eliminando la prescrizione.

La soluzione deve essere trovata all'interno del procedimento penale e dentro il processo.

Occorre riformare il processo penale perché tutti abbiano giustizia senza attendere all'infinito, solo se tempestiva la giustizia è giusta.

Il termine imposto dalla prescrizione non serve a salvare i colpevoli, serve a tutelare i cittadini e a imporre allo Stato di rendere giustizia ai suoi cittadini in tempi ragionevoli e certi.

Annullare la prescrizione significa non solo rimandare all'infinito il diritto di ogni citadino ad avere giustizia, significa prima di tutto annullare la fiducia che ogni cittadino ripone nella Giustizia e nel nostro Stato di diritto.





Avv. Luigi Fornaciari Chittoni

Avv. Antonella Franciosi

Avv. Jacopo Tartarini

Avv. Francesco Rondini

Avv. Milvia De Franchi

Avv. Alberto Pagni

Avv. Marco Mora

Avv. Salvatore Stelitano

Avv. Manuele Micocci



ITALIA VIVA LA SPEZIA