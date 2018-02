Potere al popolo si interroga sul valore della scuola, i leghisti si preparano per un sabato a Milano

La Spezia - Prosegue la campagna elettorale di Potere al Popolo, la lista della Sinistra presente alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Dopo il successo dell'iniziativa di lunedì sera con Paolo Sollier e Renzo Ulivieri al centro Allende, domani 23 febbraio alle 18 si terrà un dibattito pubblico dal titolo "La scuola può cambiare il mondo? Tra alternanze e eccellenze, tra intelligenze e saperi alziamo lo sguardo".

Ne parleremo con Catia Castellani, insegnante e candidata spezzina al Senato per il collegio uninominale e Filippo Vergassola, responsabile nazionale Scuola e Università dei Giovani Comunisti.

L'incontro si terrà presso a Spezia il Laboratorio sasso blu di via della Canonica alla presenza degli altri candidati spezzini di Potere al Popolo Edmondo Bucchioni, Martina Fornelli, Valerio Baldisserri e Francesco Pellegrotti.



Di seguito le prossime iniziative calendarizzate che saranno aggiornate in tempo reale.



DOMENICA 25 FEBBRAIO

Dalle 9.30-12.30 gazebo alle Grazie

Dalle ore 14 Operazione Cinque Terre: viaggio in treno con discesa in alcune stazioni





MARTEDI 27 FEBBRAIO

Dalle 7 alle 11 a Spezia, FUORI IL BUSINESS DALLA SANITA', volantinaggi davanti al CUP

Dalle 7 alle 11 a Sarzana, FUORI IL BUSINESS DALLA SANITA' volantinaggio davanti all'Ospedale e nel pomeriggio alla Fattoria di Marinella incontro con i lavoratori e Mauro Alboresi, segretario nazionale Pci

Ore 21 a Sarzana, Potere al Popolo incontra Alboresi presso il centro Barontini



