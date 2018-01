Potere al popolo, nuova assemblea al centro Barontini di Sarzana

La Spezia - Si terrà domani, lunedì 8 gennaio, alle ore 21 presso il centro sociale "Anelito Barontini" di Sarzana, la terza assemblea provinciale di Potere al Popolo, la lista della Sinistra che si sta costituendo a livello nazionale in vista delle imminenti elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

"Dopo la grande partecipazione dell'assemblea spezzina dello scorso venerdì sera da Caran - si legge in una nota - i protagonisti di Potere al Popolo si riuniranno doamni per esprimere i nomi definitivi per le candidature spezzine al collegio uninominale per la Camera dei deputati, e per le liste proporzionali per Camera e Senato, da concordare con l'assemblea regionale che si terrà a Genova in settimana".

"I tempi organizzativi sono strettissimi - conclude la nota - e i coordinamenti territoriali sono pronti alla presentazione definitiva delle candidature e delle rispettive raccolte di firme, da svolgere entro la fine di gennaio".