Potere al popolo lancia una raccolta firme

La Spezia - "Potere al popolo è un processo nuovo, radicale e aperto che si batte per la giustizia sociale e che continuerà a rafforzarsi verso le elezioni.

Anche nella provincia della Spezia, nelle tre partecipate assemblee svolte finora che hanno visto la presenza di centinaia di persone appartenenti a partiti, comitati e collettivi, sono stati condivisi ideali e pratiche di un processo che ha portato alla formazione di una lista popolare, della sinistra sociale e politica, antiliberista e anticapitalista, comunista, laica, pacifista, libertaria ed espressione dei bisogni e degli interessi di una classe sociale eterogenea ma ugualmente schiacciata dalla crisi di sistema che viviamo.

Nell'ultima assemblea tenutasi a Sarzana sono state poste concretamente le basi di un lavoro che nei prossimi giorni coinvolgerà decine e decine di attivisti e che ha portato all'individuazione delle cinque candidature spezzine distribuite tra Camera e Senato corrispondenti a profili di persone radicate nelle lotte, simboli di esperienze di resistenza e di attivismo politico e sociale.



In questa settimana sono iniziati gli appuntamenti di raccolta firme per la presentazione della lista e altri banchetti sono previsti in provincia tra domani e domenica:

LUNI - Via Aurelia (di fronte al bar Rustichini), sabato 20 Gennaio dalle ore 10 alle ore 12.

SANTO STEFANO MAGRA - Piazza Garibaldi, sabato 20 Gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

PRATI DI VEZZANO - Via Aurelia (a fianco della Cassa di Risparmio), sabato 20 Gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

LERICI - Piazza Garibaldi, sabato 20 Gennaio dalle ore 10 alle ore 12.

SAN TERENZO - Marina, domenica 21 Gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

SARZANA - Via Mazzini (di fronte alla cattedrale di S.Maria), dalle ore 16 alle ore 19.



Per informazioni o richieste potete scriverci a poterealpopololaspezia@gmail.com.