Porti chiusi, Paita: "Roncallo ha trovato le parole giuste"

La Spezia - “Carla Roncallo, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale La Spezia-Carrara, ha trovato le parole giuste "da essere umano" e giudicato "vergognoso e incredibile" che non si trovi una soluzione giocando sulla pelle di uomini, donne e bambini già stremati dalla loro storia, prima ancora che da questo viaggio”. La deputata Pd Raffaella Paita interviene così nel dibattito sulla sorte dei 49 migranti in balia delle onde del Mediterraneo ormai da parecchi giorni.

“È difficile – aggiunge - trovare parole più appropriate per esercitare il proprio ruolo e chiarire poi con parole semplici quanto precise che i porti sono aperti perché non risultano atti contrari del ministero dei Trasporti, mentre il Viminale può solo vietare lo sbarco. Quindi è evidente che Salvini sta usurpando poteri di altri, che per ignavia glielo lasciano fare. La sensibilità di una donna in certi casi vale più di centinaia di dichiarazioni”.