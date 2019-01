Porti chiusi, Gagliardi: "Il tema venga affrontato con serietà"

La Spezia - “In questo dibattito grottesco emerge da una parte Toninelli, il migliore “Non" Ministro alle Infrastrutture” che il nostro paese abbia mai avuto: impreparato e supponente al punto giusto. Dall’altra c’è la Roncallo, che con le sue parole anima un dibattito politico andando oltre quello che è il suo ruolo tecnico. È un cortocircuito - ha dichiarato Manuela Gagliardi, deputato ligure di FI - in cui chi ha un ruolo tecnico diventa leader politico e chi dovrebbe fare il Ministro si affida ai social e non alle ordinanze ministeriali, spesso diventando protagonista di imitazioni comiche. Si affronti il tema con serietà, trovando finalmente soluzioni ognuno per il suo ruolo affinché il nostro paese non debba continuare a sostenere da solo tutte le conseguenze di una politica scellerata in tema di immigrazione operata dal Pd negli ultimi anni.”