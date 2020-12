Porti, Paita (Iv): "Tassa su Autorità di sistema portuale è ingiusta"

La Spezia - "La decisione della commissione europea di abolire le esenzioni fiscali per le Autorita' di sistema portuale rappresenta una vera e propria mazzata per il settore". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di ITALIA VIVA, a proposito della richiesta della Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. "La posizione europea - spiega - e' ingiusta e dannosa . E' ingiusta perche' equipara le autorita' di sistema portuale alle societa' per azioni, e non tiene quindi conto del fatto che queste non esercitano una funzione imprenditoriale bensi' pubblica di regolazione e vigilanza. Dannosa perche' finisce per indebolire e danneggiare un segmento fondamentale del sistema portuale italiano, mettendone a rischio il funzionamento". "Chiediamo per questo al ministro dei Trasporti, che da noi e' stato piu' volte messo in guardia rispetto a questo problema, di attivarsi immediatamente per scongiurare gli effetti di un'interpretazione errata da pare dell'Europa. Ricordo che le AdSP gestiscono il Demanio per conto dello stato . Se alla fine il risultato fosse quello di mettere a rischio i bilanci delle AdSP o ribaltare costi aggiuntivi agli operatori privati che stanno affrontando una crisi pesante sarebbe uno scenario assurdo".