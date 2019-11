Porti, Paita: "De Micheli fa suo piano Iv su porti green"

La Spezia - “Siamo felici che anche la ministra dei Trasporti tra ieri e oggi abbia condiviso l’importanza dei porti e fatto sua alcune delle idee contenute nel piano Shock presentato a Torino a Italia Viva”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle parole di Paola De Micheli sui porti.

“Il rilievo dato ai porti – spiega – e la loro riconversione in senso green dei porti italiani sono punti del piano presentato a Torino. Che sia servito al governo per trarre ispirazione, conferma la bontà delle nostre idee. Ora leggeremo il testo è siamo a disposizione per dare il nostro contributo nella tradurre in concreto o migliorare quanto annunciato oggi dalla ministra De Micheli”.

“Anche oggi dunque più di un punto del piano Shock di Italia Viva (penso a Italia semplice di Zingaretti) è servito a fornire spunti e soluzioni per l’Italia. Questo ci riempie di soddisfazione e ci spinge a continuare nel nostro impegno”, conclude.