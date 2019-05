Popolo della famiglia: "Da Spezia 523 firme per reddito maternità"

La Spezia - Sesta Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia sabato 11 maggio all’hotel Quirinale di Roma, con la consegna da parte dei delegati del movimento provenienti da tutta Italia delle 59.143 firme raccolte sul disegno di legge di iniziativa popolare per il reddito di maternità. Tra queste anche le 523 firme raccolte dal Popolo della Famiglia della Spezia, che ha in Mario Adinolfi il referente nazionale.

Una grande soddisfazione per il circolo spezzino del Popolo della Famiglia che ha come referente Maria Patrizia Selvaggi. “Un grande grazie a tutti i militanti ed ai consiglieri comunali e funzionari che ci hanno aiutato a raccogliere le 523 firme. In particolare a Gianluca Maggiari, consigliere comunale di Sarzana Popolare. Puntiamo a raccogliere il maggior numero di voti possibili alle elezioni europee con la lista Popolo della Famiglia-Alternativa Popolare”, fanno sapere dal Pdf.